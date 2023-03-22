Исследование: 58% татарстанцев предпочитают поспать подольше и встать попозже

Больше всего «сов» среди россиян проживает в Татарстане — 58% жителей региона относят себя именно к этому виду хронотипа. Всего 17% опрошенных выразили мнение, что в этом вопросе им больше подходит роль «жаворонка». Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

25% участников опроса отметили, что время подъема может разниться в зависимости от сезона. Также исследование показало, что по России любителей раннего подъема 41%, а «сов» всего 25%.

Фото: pixabay.com

Так, 51% жителей Краснодарского края признались, что любят поспать подольше и потому поздно встают. Еще 47% «сов» проживают в Иркутской и Челябинской областях, 45% — в Тюменской области, включая ЯНАО и ХМАО. Столько же любителей позднего подъемы среди жителей Москвы и области. В Воронежской области проживает 42% «сов». 41% любителей поспать аналитики также выявили в Саратовской области.

30 января доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, почему в дневное время сильно хочется спать. Специалист пояснил, что частое желание вздремнуть может быть признаком развития патологических процессов в организме либо реакцией на воздействие внешних факторов. Также врач не исключил, что в дневное время может клонить в сон по причине физического переутомления. Сонливость может преследовать в том числе из-за малоподвижного образа жизни.

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Антон Гаврилов