На трассе Казань — Оренбург начали ремонтировать мост через реку Архаровка

На трассе Р-239 Казань — Оренбург в Татарстане начали ремонтировать семипролетный мост через реку Архаровка. Сооружение протяженностью 570 метров расположено на 81-м км дороги и входит в мостовой переход через Каму, состоящий из пяти мостов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».



Участок сейчас подготавливают к установке временных технических средств организации дорожного движения, устройству временной стройплощадки и подъездной автодороги. Специалисты должны будут отремонтировать восемь опор, пролетное строение и заменить деформационные швы.

Необходимо обновить мостовое полотно: устроить выравнивающий армированный слой из бетона толщиной 4 см, нанести гидроизоляцию и уложить двухслойное покрытие из асфальтобетона. Опоры и пролетное строение моста покрасят. На мосту и подходах установят барьерное и перильное ограждения, а также лестничные сходы. Для водоотвода на откосах устроят сборные железобетонные лотки.

Работы по ремонту планируют завершить в ноябре 2024 года.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» заказало ремонт левого моста через Каму, известного как Алексеевский мост, в сентябре 2021 года. Масштабное сооружение включает в себя также мост через реки Архаровку и Курлянку. На эти цели из федерального бюджета должны направить более чем 450 миллионов рублей.



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Маргарита Головатенко