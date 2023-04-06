В суд Казани под конвоем доставлен директор Казанского ипподрома

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В ближайшее время Советский райсуд Казани начнет рассмотрение ходатайства по мере пресечения бывшему директору племзавода и нынешнему руководителю международного конно-спортивного комплекса «Казань» Марату Гильфанову. Только что его доставили на заседание в наручниках, передает с места журналист «Реального времени».



Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Интересы задержанного в суде представляет адвокат Айдар Закиров.

Под стражей Гильфанов находится лишь сутки — его задержали вчера после обысков в собственном доме. А сегодня предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества с общим ущербом 8,9 млн рублей.

По версии следствия, аферы совершались в 2018—2020 годах в сговоре с некими неустановленными лицами, путем предоставления сфабрикованных документов о закупках жеребцов и кобыл в Минсельхозпрод Татарстана для получения субсидий по программе поддержки племенного животноводства.

Вину Гильфанов не признает. Следствие намерено просить его заключения в СИЗО.