Власти Казани утвердили расположение 435 избирательных участков

Власти Казани утвердили расположение 435 избирательных участков на территории города. Контроль за исполнением данного постановления будет осуществлять сам руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Стоит отметить, что участки будут расположены в образовательных учреждениях города. В основном это будут школы, колледжи и вузы:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д. 2;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Айдарова, д. 10;

МБОУ «Лицей №26 им. Мусы Джалиля», улица Ленинградская, д. 20;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», улица Максимова, д. 76;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», улица Дунайская, д. 16;

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева — КАИ», улица К. Маркса, д. 10;

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Кремлевская, д. 16а;

МБОУ «Гимназия №8 — Центр образования», улица Р. Зорге, д. 1а;

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», улица Даурская, д.30.

С полным списком избирательных участков можно ознакомиться здесь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин