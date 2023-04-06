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Власти Казани утвердили расположение 435 избирательных участков

10:15, 06.04.2023
Власти Казани утвердили расположение 435 избирательных участков
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани утвердили расположение 435 избирательных участков на территории города. Контроль за исполнением данного постановления будет осуществлять сам руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Стоит отметить, что участки будут расположены в образовательных учреждениях города. В основном это будут школы, колледжи и вузы:

  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2;
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д. 2;
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Айдарова, д. 10;
  • МБОУ «Лицей №26 им. Мусы Джалиля», улица Ленинградская, д. 20;
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», улица Максимова, д. 76;
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», улица Дунайская, д. 16;
  • ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева — КАИ», улица К. Маркса, д. 10;
  • ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Кремлевская, д. 16а;
  • МБОУ «Гимназия №8 — Центр образования», улица Р. Зорге, д. 1а;
  • ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», улица Даурская, д.30.

С полным списком избирательных участков можно ознакомиться здесь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 мая в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале, заявил, что выборы главы государства в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом. Он заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

Выборы президента России пройдут весной 2024 года. У действующего главы государства есть право баллотироваться на новый срок.

Информация о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

Центральная избирательная комиссия России уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Проводится работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой базы.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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