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В центре Казани 27 апреля перекроют движение автотранспорта из-за проведения легкоатлетической эстафеты

10:00, 06.04.2023 2
В центре Казани 27 апреля перекроют движение автотранспорта из-за проведения легкоатлетической эстафеты
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани распорядились 27 апреля ограничить движение автотранспорта в центре города из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Уточняется, что дороги будут перекрыты с 13.00 до 17.00.

Согласно документу, мероприятие будет организовано в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, а также дальнейшей популяризации велогонок.

Так, движение ограничат по улицам:

  • Кремлевская (по направлению от ул. Профессора Нужина до пл. 1 мая);
  • Шейнкмана (на территории Казанского кремля);
  • Лобачевского (по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской);
  • Астрономическая (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской);
  • К. Наджми (по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской);
  • К. Наджми (по направлению от пересечения ул. Рахматуллина и К. Наджми до ул. Кремлевской);
  • Мусы Джалиля (по направлению от ул. Профсоюзнойя до ул. Дзержинского);
  • Чернышевского (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского).
Фото: скриншот документа

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции третьего северного коллектора до 31 августа 2023 года полностью закроют проезжую часть на участке ул. Чистопольской возле дома №60. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня.

Также с 4 по 22 апреля в городе ограничено движение автотранспорта по ул. Тельмана на участке возле домов №40 и 42. Это связано с устройством приямков для строительства ливневой канализации.

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Максим Кокунин
СпортОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    ВОт не надо. стадионов до дури построено бегайте там
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  • Анонимно 06 апр
    достали за городом бегайте
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