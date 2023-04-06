В центре Казани 27 апреля перекроют движение автотранспорта из-за проведения легкоатлетической эстафеты
Власти Казани распорядились 27 апреля ограничить движение автотранспорта в центре города из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Уточняется, что дороги будут перекрыты с 13.00 до 17.00.
Согласно документу, мероприятие будет организовано в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, а также дальнейшей популяризации велогонок.
Так, движение ограничат по улицам:
- Кремлевская (по направлению от ул. Профессора Нужина до пл. 1 мая);
- Шейнкмана (на территории Казанского кремля);
- Лобачевского (по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской);
- Астрономическая (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской);
- К. Наджми (по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской);
- К. Наджми (по направлению от пересечения ул. Рахматуллина и К. Наджми до ул. Кремлевской);
- Мусы Джалиля (по направлению от ул. Профсоюзнойя до ул. Дзержинского);
- Чернышевского (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского).
Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции третьего северного коллектора до 31 августа 2023 года полностью закроют проезжую часть на участке ул. Чистопольской возле дома №60. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня.
Также с 4 по 22 апреля в городе ограничено движение автотранспорта по ул. Тельмана на участке возле домов №40 и 42. Это связано с устройством приямков для строительства ливневой канализации.
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