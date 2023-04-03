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В Казани с 4 апреля ограничат движение по улице Тельмана

09:22, 03.04.2023 2
В Казани с 4 апреля ограничат движение по улице Тельмана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на участке возле домов №40 и 42 по улице Тельмана на время ограничат движение, такое распоряжение подписали в исполкоме города.

Проезжую часть, заезд и тротуар частично закроют с 4 по 22 апреля. Перекрытие связано с устройством приямков для строительства ливневой канализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До 3 апреля в столице Татарстана в связи со строительством водопровода для жилого комплекса ограничивали движение на улице Шаляпина возле дома №39.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Тельмана 40 и 42 стоят ведь не на пригорке с которого вода стекает естественным образом, а в низине, потому нашлись лишние деньги на ливневку, на которую в других местах Казани денег нет. Восхитительно и везет неимоверно жильцам этих домов из-за занимаемых ими должностей.
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  • Анонимно 03 апр
    оо, ливневки нужны, делайте
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