В Казани с 4 апреля ограничат движение по улице Тельмана

В Казани на участке возле домов №40 и 42 по улице Тельмана на время ограничат движение, такое распоряжение подписали в исполкоме города.



Проезжую часть, заезд и тротуар частично закроют с 4 по 22 апреля. Перекрытие связано с устройством приямков для строительства ливневой канализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До 3 апреля в столице Татарстана в связи со строительством водопровода для жилого комплекса ограничивали движение на улице Шаляпина возле дома №39.



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Маргарита Головатенко