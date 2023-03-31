В Татарстане могут приостановить действие ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану рассматривает возможность приостановить действие постановления о введении в республике ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

— Мы по понедельникам снимаем сводку за прошедшую неделю. Я уже сказала, что у нас ситуация стабилизируется и близка к снижению, поэтому мы в понедельник проанализируем ситуацию, где мы, на каком этапе, и, да, будем рассматривать приостановление данного постановления в части ношения масок, — сообщила она.

Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстане продолжает действовать постановление Кабмина республики №208. В нем прописана рекомендация по ношению масок.

— COVID, несмотря на то, что стабилизовался на таких вот, средних цифрах, он все равно никуда не ушел. Мы меры профилактики все равно на сегодня будем сохранять, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в Татарстане действуют с 15 декабря 2022 года. На тот момент, по данным еженедельного мониторинга, заболеваемость в республике составляла 77,7 на 10 тысяч населения, что превышало эпидемический порог на 82%.

Напомним, по постановлению Управления Роспотребнадзора по Татарстану, жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности. Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

Для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике действует масочный режим. Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно.

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Татьяна Демина