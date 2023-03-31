«Финальная стадия эпидемического подъема»: в Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— На сегодня, можно сказать, финальная стадия эпидемического подъема ОРВИ и гриппа. Всего за 12-ю неделю было зарегистрировано 13 034 случая гриппа и ОРВИ — и это ниже предыдущей недели на 8%. Ниже эпидемического порога на 41%, — рассказала она.

В структуре вирусов гриппа по-прежнему преобладает грипп В. Это говорит о том, что «эпидсезон подходит к своей финальной стадии и близится к завершению», обратила внимание Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за последнюю неделю, по сравнению с предыдущими семью днями, сократилась на 13%. Доминирует в структуре заболеваемости по-прежнему омикрон-штамм.



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Татьяна Демина