Казанский «Ак Барс» в драматичном матче одолел «Авангард» — счет в серии 2-1
«Ак Барс» одержал вторую победу в третьем матче серии финала Восточной конференции КХЛ. В гостевом матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли у омского «Авангарда» со счетом 2:3 (0:0, 1:0,1:2,0:1).
Первую шайбу в матче зрителям пришлось ждать более получаса. На 33-й минуте забил нападающий омичей Рид Буше. В третьем периоде преимущество хозяев удвоил Владимир Ткачев.
За 5 минут до конца встречи защитник казанцев Никита Евсеев отыграл одну шайбу. Спустя еще 2 минуты Александр Радулов перевел игру в овертайм.
В дополнительное время победу казанцам принес Вадим Шипачев.
В прошлом матче «барсы» уступили на своем льду омскому «Авангарду» со счетом 2:3. Команда из Казани проигрывала гостям по ходу первых двух периодов, но отыграла две шайбы в третьем игровом отрезке. Впрочем, этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм. Теперь счет в серии: 2-1 в пользу казанской команды.
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