Казанский «Ак Барс» уступил «Авангарду» во второй игре серии финала Восточной конференции КХЛ

«Ак Барс» не сумел переиграть на своем льду омский «Авангард» во втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Казанский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 (0:1,0:2,2:0).

Первую шайбу в ворота казанцев на 16-й минуте встречи забросил защитник «ястребов» Виктор Сведберг. Во втором периоде его одноклубники упрочили преимущество гостей. Сначала забил Рид Буше, который реализовал большинство, а затем и его партнер Алекс Бродхерст.

В третьем игровом отрезке казанцам удалось забросить две шайбы. Сначала зрителей порадовал Артем Лукоянов. Он распечатал ворота соперника на 46-й минуте игры. За три секунды до конца игры гол забил Дмитрий Юдин. Но перевести игру в овертайм хоккеистам из Казани не удалось.

Фото: ak-bars.ru

В предыдущем матче «барсы» обыграли омичей на своем льду в овертайме. Матч закончился со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Теперь счет в серии 1-1.

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Айрат Назипов