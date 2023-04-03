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Казанский «Ак Барс» уступил «Авангарду» во второй игре серии финала Восточной конференции КХЛ

21:44, 03.04.2023
Казанский «Ак Барс» уступил «Авангарду» во второй игре серии финала Восточной конференции КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» не сумел переиграть на своем льду омский «Авангард» во втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Казанский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 (0:1,0:2,2:0).

Первую шайбу в ворота казанцев на 16-й минуте встречи забросил защитник «ястребов» Виктор Сведберг. Во втором периоде его одноклубники упрочили преимущество гостей. Сначала забил Рид Буше, который реализовал большинство, а затем и его партнер Алекс Бродхерст.

В третьем игровом отрезке казанцам удалось забросить две шайбы. Сначала зрителей порадовал Артем Лукоянов. Он распечатал ворота соперника на 46-й минуте игры. За три секунды до конца игры гол забил Дмитрий Юдин. Но перевести игру в овертайм хоккеистам из Казани не удалось.

Фото: ak-bars.ru

В предыдущем матче «барсы» обыграли омичей на своем льду в овертайме. Матч закончился со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Теперь счет в серии 1-1.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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