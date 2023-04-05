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В Казани на несколько часов закроют движение по улице Можайского

19:15, 05.04.2023
В Казани на несколько часов закроют движение по улице Можайского
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани на одну ночь ограничат движение транспорта на улице Можайского. Об этом сообщает казанская мэрия.

С 23.00 7 апреля до 5.00 8 апреля будет полностью закрыта проезжая часть на ул.Можайского от здания №6 до жилого дома №5/16.

Уточняется, что это связано с перекладкой тепловых сетей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции третьего северного коллектора до 31 августа 2023 года полностью закроют проезжую часть на участке ул.Чистопольской возле дома №60. Ограничение движения начнет действовать в четверг, 6 апреля.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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