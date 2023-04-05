Казанец ответит перед судом за убийство сотрудницы микрофинансовой организации, отказавшей в кредите

Фото: прокуратура Татарстана

54-летний житель Казани ответит перед судом по обвинению в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, которая отказала ему в выдаче кредита. Обвинение поддержала Прокуратура Кировского района города, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, казанец напал с молотком на 36-летнюю женщину 26 января этого года. Он бил ее по голове и телу, после чего скрылся. От многочисленных травм женщина скончалась в больнице.

СК указывает — мотивом преступления стала месть: сотрудница микрофинансовой конторы отказала ему в кредите, при этом взяв в качестве вознаграждения за услугу 100 тысяч рублей.

Фигурант полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Подозреваемого из Марий Эл задержали в конце января. Ему предъявили обвинение в убийстве (1 ст. 105 УК РФ). Сообщалось, что мужчина выследил сотрудницу вечером, когда она шла с работы домой. Обвиняемый уехал в Марий Эл, однако скрыться от правосудия не удалось — его задержали.



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Маргарита Головатенко