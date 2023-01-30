В Казани мужчину обвинили в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации за отказ выдать кредит

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани задержали 54-летнего жителя Марий Эл, подозреваемого в убийстве сотрудницы одной из местных организаций, оказывающих услуги по получению кредитов. Мужчине предъявили обвинение в убийстве (1 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Следствие считает, что причиной расправы над женщиной стал отказ в выдаче кредита и в возврате средств, уплаченных за услугу. Установлено: обвиняемый и его сожительница обратились в организацию в декабре прошлого года. За оказание услуги они заплатили 100 тысяч рублей. После рассмотрения заявки кредитор в выдаче средств отказал. Мужчина потребовал деньги назад, но тоже получил отказ.

36-летнюю женщину, занимавшуюся вопросом выдачи кредита, он выследил вечером 26 января, когда она шла с работы домой. Мужчина нагнал потерпевшую на улице Краснококшайской и много раз ударил ее молотком по голове, после чего скрылся. Женщина скончалась через несколько часов в реанимационном отделении больницы. Обвиняемый уехал в Марий Эл, однако скрыться от правосудия не удалось — его задержали.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Татарстане в конце прошлого года завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего, 20-летнего и 18-летнего жителей города Бугульмы, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении следующих преступлений: убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. В ночь с 12 на 13 апреля 2022 года один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство 46-летней женщины, с которой состоял в близких отношениях. Для совершения преступления он привлек двух знакомых.



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Маргарита Головатенко