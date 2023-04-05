В Гидрометцентре Татарстана опровергли сообщения о возможности второй волны паводка в республике

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Гидрометцентре Татарстана опровергли информацию о второй волне паводка в республике, которую опубликовал ряд СМИ.



— Официально заявляем, что на большинстве малых рек республики завершилась основная фаза весеннего половодья и второй волны половодья в Татарстане не ожидается.

Информация о второй волне паводка не соответствует прогнозу развития половодья на территории республики, добавили в Гидрометцентре.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов сегодня сообщил, что пик половодья в Татарстане уже пройден. Он рассказал, что подъем воды наблюдается на реках Вятка, Иж, а на остальных водоемах сейчас практически идет спад паводковых волн.

— Но возможна, конечно, вторая волна паводка, — добавил Венедиктов. Это стало поводом для распространения информации, не соответствующей прогнозу.



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Маргарита Головатенко