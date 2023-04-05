Пик половодья в Татарстане пройден

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане пик половодья уже пройден, заявил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов. Однако не исключено, что паводок начнется вновь.



— По данным УГМС, подъем воды наблюдается на реках Вятка, Иж, а на остальных водоемах сейчас практически идет спад паводковых волн, но возможна, конечно, вторая волна паводка, — рассказал Юрий Венедиктов.

Обстановка на водоемах сейчас сложная — идет ледоход и повсеместно вода несет бревна, доски и так далее, а следовательно, есть риски столкнуться с этими объектами и оказаться за бортом и погибнуть от переохлаждения. Температура воды составляет 3-4 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.



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Татьяна Демина