Владимир Путин надеется, что Дания поддержит предложение о комиссии по ЧП на «Северных потоках»

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Президент России Владимир Путин надеется, что Дания поддержит предложение РФ о создании комиссии для выяснения обстоятельств ЧП на «Северных потоках».



— Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно... Мы надеемся, господин посол, что Датская сторона поддержит наше предложение об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося, — обратился глава государства к послу Дании Якобу Хеннингсену перед церемонией вручения верительных грамот.

Фото: gazprom.ru

Страны, ведущие расследование на «Северных потоках», не допускают к нему Москву. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил недопуск России.

1 апреля газета Welt am Sonntag сообщила, что Германия наладила информационное сотрудничество с Данией и Швецией по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое в начале процесса было осложнено.



27 марта СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако Дании, ФРГ и Швеции так или иначе придется отчитаться перед ним о ходе и результатах своих расследований, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом же заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.



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Маргарита Головатенко