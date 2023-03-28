Постпредство России: Дании, ФРГ и Швеции придется отчитываться перед Совбезом ООН

Несмотря на то, что Совет безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках», Дании, ФРГ и Швеции так или иначе придется отчитаться перед ним о ходе и результатах своих расследованиях, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— ...очень многие незападные члены Совбеза <...> призывали датчан, шведов и немцев быть порасторопнее и потранспарентнее, да еще и информировать о ходе своих расследований СБ, информационный эффект от заседания явно сдвигается в пользу наших требований, — отметил Полянский.



По словам Полянского, США и поддерживающие их страны боятся справедливого международного расследования диверсий на «Северных потоках». Полянский подчеркнул, что у России «не было иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить наш текст». Однако он заявил, что никто из перечисленных стран не решился проголосовать против.

— Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся <...>. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину <...> о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу, — сказал политик.

Фото: nord-stream2.com

Полянский также обратил внимание на то, что при голосовании Росси поддержали не только соавторы — китайцы, но и партнеры по БРИКС бразильцы.

СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Резолюцию поддержали три страны, 12 воздержались. Голосований против инициативы не было.



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Илина Хакимова