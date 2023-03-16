Дания отказалась допустить Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Копенгаген не даст Москве разрешение принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.



— Министр иностранных дел Дании... заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов, — сказано в сообщении издания Local Denmark.

По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

— Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования, — приводит издание слова Расмуссена.

Фото: nord-stream2.com

Россия призвала Совет Безопасности ООН срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Во вторник РФ распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими теракты на трубопроводах «Северные потоки». Как заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, в Дании, Швеции и Германии ведутся расследования, однако Россию к ним не привлекают и отказывают в доступе к информации.

Президент России Владимир Путин сообщил, что недалеко от места взрыва газопровода «Северный поток» «Газпром» обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, возможно, для активации еще одного взрывного устройства.



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Маргарита Головатенко