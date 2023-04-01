Welt: следователи ФРГ наладили сотрудничество с Данией и Швецией по «Северным потокам»

Германия наладила информационное сотрудничество с Данией и Швецией по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое в начале процесса было осложнено, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.



После ЧП была сформирована единая команда следователей из представителей Дании, Швеции и ФРГ. Первые страны покинули команду, опасаясь утечки информации. Теперь со стороны Германии работает «двузначное число следователей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 30 марта заявила, что российская сторона потребует отчета от стран, ведущих национальные расследования терактов на «Северных потоках».



Фото: gazprom.ru

Страны, ведущие расследование на «Северных потоках», не допускают к нему Москву. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил недопуск России.

27 марта СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Несмотря на то, что Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках», Дании, ФРГ и Швеции так или иначе придется отчитаться перед ним о ходе и результатах своих расследований, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Маргарита Головатенко