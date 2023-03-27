СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»

СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

Резолюцию поддержали три страны, 12 воздержались. Голосований против инициативы не было, сообщил корреспондент издания.

За голосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании.



Фото: nord-stream2.com

Накануне журналист Сеймур Херш предположил, что президент США Джо Байден решил подорвать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за поражений Вооруженных сил Украины.

Он считает, что американского президента заставили тревожиться неудачи Украины на поле боя. Они могли сказаться на дальнейшее финансирование конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией.

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Маргарита Головатенко