Тимур Сулейманов: к октябрю нужно открыть отделения «Движения первых» во всех школах и колледжах в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов сегодня рассказал о задачах движения в республике на новый учебный год.



Новое здание штаб-квартиры «Движения первых» в Казани расположится на ул. Островского 11/6. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил его отремонтировать.

— Помимо штаб-квартиры — это, безусловно, место сбора, место встреч ребят, участвующих в движении, — прокомментировал Сулейманов. Глава республиканского отделения движения считает, что представители должны встречаться лично с каждым жителем из районов, чтобы «ни у кого не было сомнений, что движение будет работать без ущерба другой деятельности».

По словам Сулейманова, к 1 сентября перед республиканским отделением стоит задача обучить хотя бы одного человека из каждой школы и колледжа — «чтобы в каждом первичном отделении был человек, который будет наставлять детей». К концу сентября необходимо, чтобы первичные отделения были открыты во всех школах и колледжах, а еще в большинстве молодежных клубов.

В кадровый резерв поступило 1,6 тысячи заявок из 15 районов. Первых наставников уже начинают трудоустраивать. До конца апреля рассмотрят вторую волну заявок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.

В декабре прошлого года участники пленарного заседания «Мир детства = мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого большинством голосов из всех 89 регионов России было одобрено название «Движение первых».

Сулейманов в марте рассказывал, что основой для движения детей и молодежи станет школьное самоуправление: в школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с движением, а в каждом районе — куратор движения.

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Маргарита Головатенко, Елизавета Пуншева