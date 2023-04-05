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В Челнах построят две шатровые ярмарочные площадки

11:20, 05.04.2023
В Челнах построят две шатровые ярмарочные площадки
Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Набережных Челнах построят две шатровые ярмарочные площадки, соответствующее постановление Кабмина Татарстана о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципалитету сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Организовать ярмарочные площадки планируют на территории стадиона «Строитель» и по проспекту Чулман напротив 46-го микрорайона города.

Главный распорядитель бюджетных средств — Минстрой Татарстана. Не использованные по состоянию на 1 января 2024 года трансферты возвратят в доход бюджета республики.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В 2023 году ярмарочная площадка откроется в казанском ЖК «Салават купере». В прошлом году ярмарочная площадка появилась в Юдино. «Реальное время» писало, что на ее обустройство потратили более 9 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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