В Челнах построят две шатровые ярмарочные площадки
В Набережных Челнах построят две шатровые ярмарочные площадки, соответствующее постановление Кабмина Татарстана о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципалитету сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Организовать ярмарочные площадки планируют на территории стадиона «Строитель» и по проспекту Чулман напротив 46-го микрорайона города.
Главный распорядитель бюджетных средств — Минстрой Татарстана. Не использованные по состоянию на 1 января 2024 года трансферты возвратят в доход бюджета республики.
В 2023 году ярмарочная площадка откроется в казанском ЖК «Салават купере». В прошлом году ярмарочная площадка появилась в Юдино. «Реальное время» писало, что на ее обустройство потратили более 9 миллионов рублей.
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