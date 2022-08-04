Ярмарочную площадку в казанском Юдино организуют вместо павильонов за 9,9 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском поселке Юдино по ул. Революционной организуют шатровую ярмарочную площадку. Она обойдется бюджету Татарстана в 9,93 миллиона рублей.

Большая часть суммы уйдет на благоустройство территории — 7,66 миллиона. Еще 374 тысячи потребуется на проведение электромонтажных работ, почти 239 тысяч — на комплекс работ по наружному освещению.

Старт работ по организации ярморочной площадке намечен на 8 августа. Завершить их требуется до 30 ноября 2022 года.

Работами займется ГУП «Татлизинг». Предприятие выиграло тендер и заключило контракт с ГИСУ Татарстана, следует из материалов на портале госзакупок.

Напомним, в июле в Юдино по ул. Революционной снесли торговые объекты. Как рассказывали «Реальному времени» местные жители, «рынок» там действовал долгое время. В один день привычных павильонов просто не стало.

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Как объяснили казанские власти, торговые объекты по ул. Революционной были установлены незаконно. В связи с этим их снесли.

Стоит отметить, что в Юдино по ул. Революционной уже проходили сельскохозяйственные ярмарки. Площадка там появилась еще в сентябре 2020 года.

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Татьяна Демина