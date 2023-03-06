В казанском ЖК «Салават купере» появится ярмарочная площадка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в казанском ЖК «Салават купере» откроется ярмарочная площадка. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации Кировского и Московского района города Сергей Миронов.

По его словам, решение об открытия площадки для проведения ярмарок в «Салават купере» поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. На сегодняшний день ведется поиск участка.

Сергей Миронов напомнил, что в прошлом году ярмарочная площадка появилась в Юдино. «Реальное время» писало, что на ее обустройство потратили более 9 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле 2022 года в казанском Юдино по ул. Революционной снесли торговые объекты. Местные жители рассказывали, что «рынок» там действовал долгое время. Как объяснили казанские власти, торговые объекты по ул. Революционной были установлены незаконно. В связи с этим их снесли.



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Татьяна Демина