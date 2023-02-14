Энергосистема Татарстана попала в топ-5 по абсолютному приросту потребления в 2022 году

Энергосистема Татарстана заняла 5-е место среди энергосистем регионов России по абсолютному приросту потребления в 2022 году. Об этом рассказал председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

— Энергосистема Татарстана входит в число лидеров по внедрению инновационных цифровых решений, позволяющих повысить ее эффективность и надежность, — заявил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Федором Опадчим обратил внимание, что республика — промышленный регион. В связи с этим развитие собственной энергетики для нее является приоритетным направлением.

Фото: tatarstan.ru

— Наша задача сегодня — обеспечить развитие энергосистемы региона и надежное энергоснабжение потребителей, — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба раиса Татарстана.

Он обратил внимание, что в Татарстане функционирует крупнейшая в Поволжье и одна из самых больших энергетических систем России. Один из главных потребителей электроэнергии — крупные промышленные предприятия республики, показавшие в прошлом году уверенный рост.

Как рассказал в январе директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов, в 2022 году объем выработки электроэнергии всеми станциями Татарстана вырос на 4,8% и составил более 28 млрд. кВт•ч. Ее потребление увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3,6% и составило более 33 млрд кВт.ч.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина