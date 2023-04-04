Власти США готовы к беспорядкам из-за ареста Дональда Трампа
Американские власти подготовились на случай волнений, которые могут вспыхнуть в связи с судом над экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
— Я не буду отсюда вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев. Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы, — передает ее слова «РИА Новости».
По сообщениям CNN, Дональд Трамп уже арестован. Сейчас он ждет предъявления обвинений.
В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
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