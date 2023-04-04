Власти США готовы к беспорядкам из-за ареста Дональда Трампа

Американские власти подготовились на случай волнений, которые могут вспыхнуть в связи с судом над экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Я не буду отсюда вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев. Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы, — передает ее слова «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

По сообщениям CNN, Дональд Трамп уже арестован. Сейчас он ждет предъявления обвинений.

В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

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Айрат Назипов