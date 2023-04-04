Новости общества

07:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

CNN: Дональд Трамп арестован

20:33, 04.04.2023
CNN: Дональд Трамп арестован
Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Дональд Трамп арестован. Сейчас он ждет предъявления обвинений, сообщает CNN.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев. Потом его доставят в зал суда.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что еще в декабре прошлого года стало известно, что спецкомитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить обвинение Дональду Трампу. Тогда его хотели привлечь к уголовной ответственности из-за штурма здания Капитолия.

В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также