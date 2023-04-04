CNN: Дональд Трамп арестован

Бывший президент США Дональд Трамп арестован. Сейчас он ждет предъявления обвинений, сообщает CNN.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев. Потом его доставят в зал суда.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что еще в декабре прошлого года стало известно, что спецкомитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить обвинение Дональду Трампу. Тогда его хотели привлечь к уголовной ответственности из-за штурма здания Капитолия.

В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.



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Айрат Назипов