CNN: Дональд Трамп арестован
Бывший президент США Дональд Трамп арестован. Сейчас он ждет предъявления обвинений, сообщает CNN.
Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев. Потом его доставят в зал суда.
Отметим, что еще в декабре прошлого года стало известно, что спецкомитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить обвинение Дональду Трампу. Тогда его хотели привлечь к уголовной ответственности из-за штурма здания Капитолия.
В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
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