В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь в России

После теракта в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Такую идею озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы.

— Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму, — сказал он.

Он считает, что террористы должны адекватно наказываться за свои злодеяния против человечности и РФ.

Фото: Московские суды общей юрисдикции (скриншот видео)

Отметим, что подозреваемую в совершении теракта, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарью Трепову арестовали на 2 месяца. Ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

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Айрат Назипов