Два вагона с щебнем сошли с рельсов в Татарстане

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На станции Нурлат с рельсов сошли два вагона, груженные щебнем. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

— По предварительным данным, 4 апреля 2023 года, около 12 часов 16 минут, на примыкающем к станции Нурлат подъездном пути ООО «Татнефтедор» при подаче состава вагонов, груженных щебнем, произошел сход двух вагонов. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет. У одного вагона в результате схода раскрылись разгрузочные люки и щебень высыпался на землю, — рассказали в ведомстве.

Последствия схода устраняются собственником железнодорожного пути, восстановительный поезд не выезжал. Задержки движения других поездов не произошло.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На место выезжали сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры. Ведомство проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Неделю назад в Нижнекамском районе Татарстана сошли с рельсов два вагона-цистерны с метанолом. Проверку организовала Камская транспортная прокуратура.

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Айрат Назипов