Два вагона с щебнем сошли с рельсов в Татарстане
На станции Нурлат с рельсов сошли два вагона, груженные щебнем. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
— По предварительным данным, 4 апреля 2023 года, около 12 часов 16 минут, на примыкающем к станции Нурлат подъездном пути ООО «Татнефтедор» при подаче состава вагонов, груженных щебнем, произошел сход двух вагонов. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет. У одного вагона в результате схода раскрылись разгрузочные люки и щебень высыпался на землю, — рассказали в ведомстве.
Последствия схода устраняются собственником железнодорожного пути, восстановительный поезд не выезжал. Задержки движения других поездов не произошло.
На место выезжали сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры. Ведомство проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Неделю назад в Нижнекамском районе Татарстана сошли с рельсов два вагона-цистерны с метанолом. Проверку организовала Камская транспортная прокуратура.
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