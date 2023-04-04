Создателей финпирамид предложили сажать на 12 лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создал и направил в Госдуму законопроект о тюремном наказании для создателей финансовых пирамид на срок до 12 лет — это в два раза выше нынешней меры наказания, прописанной в УК, сообщают «Известия».



Увеличить хотят и штрафы — с 1,5 до 3 млн рублей. В качестве наказания хотят также добавить конфискацию имущества. Уголовное наказание (уже до 4 лет лишения свободы) может грозить блогерам, которые рекламируют пирамиды в социальных сетях.

Юристы указывают: это справедливо, учитывая масштабы данного вида мошенничества. Однако не факт, что это будет эффективным, поскольку злоумышленники постоянно мимикрируют и успешно ускользают от любого нового закона о пирамидах. За последние 6 лет ни одно подобное дело не довели до суда.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как рассказал управляющий фондом Марат Сафиулин, в 2016 году в УК РФ внесли ст. 172.2 — «Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества» (предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы). А в КоАП — ст. 14.62 со штрафом до 1,5 млн рублей. Но они не работают — граждане сталкиваются с бумом финпирамид. Жертвы лишились 100 млрд рублей, а количество мошеннических организаций выросло в три раза. В черном списке Банка России числится 8,7 тысячи записей о сомнительных финансовых организациях, большинство которых имеют признаки финансовых пирамид

Ключевое условие действующей сейчас уголовной статьи — привлечение средств при отсутствии инвестиционной деятельности. Так, если с людей собирают деньги, но никуда их не инвестируют — доходности взяться неоткуда, и это образует состав преступления. Однако «пирамидчики» научились это обходить — они инвестируют, но формально: в однодневку или любые неликвидные активы, после чего правоохранительные органы уже не могут к ним придраться. В связи с этим авторы законопроекта считают, что организаторы инвестпроектов должны приводить доказательства, что они вкладывают деньги граждан в активы, способные обеспечить обещанную доходность. В противном случае им и будет грозить уголовное преследование.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году в Татарстане пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержали двух братьев-альметьевцев. Каждый из потерпевших потерял от 70 тысяч до 32 миллионов рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 145 миллионов рублей.

В сентябре 2022-го следователи МВД РФ объявили в федеральный розыск минимум четырех татарстанцев, подозреваемых в причастности к аферам криптопирамиды Finiko в составе преступного сообщества, выяснило «Реальное время».



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Маргарита Головатенко