Yahoo: прокурор переквалифицировал обвинения против Дональда Трампа в уголовные

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал в уголовные все 34 пункта обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа, передает Yahoo News со ссылкой на знакомый с деталями следствия источник.



В штате Нью-Йорк обвинение в фальсификации деловой документации классифицируется как проступок, но обвинения были повышены до преступлений класса Е — то есть до низшего уровня преступлений в уголовном кодексе штата.

По информации портала, к такому решению пришли из-за того, что действия экс-президента были якобы направлены на сокрытие другого преступления.

В соответствии с положениями уголовного кодекса штата такое преступление может повлечь наказание до 4 лет лишения свободы, однако такой вариант развития событий маловероятен.

В конце марта NYT сообщала, что большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Говоря о реакции самого Трампа, стоит сказать, что бывший президент, претендующий на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал это решение политическим преследованием и вмешательством в выборы.

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Маргарита Головатенко