В Казани на ремонт дворов в 2023 году выделили 2,8 миллиарда рублей — это много или мало?

В 2023 году в Казани на ремонт территорий многоквартирных домов по республиканской программе «Наш двор» направят 2,8 миллиарда рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.



Работы в казанских дворах начнутся уже на этой неделе. Для своевременной поставки малых архитектурных форм заказчику работ направлены соответствующие спецификации, заключены необходимые контракты.



Всего в Казани по республиканской программе «Наш двор» в этом году благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136. Еще 130 — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, 125 — в Вахитовском и Приволжском районах, 91 — в Советском районе. «Реальное время» публиковало их список в январе.



скриншот трансляции «делового понедельника»

2,8 миллиарда рублей — это:

$36,2 миллиона , или €33,3 миллиона , или ¥249 миллионов по курсу ЦБ на сегодня;

, или , или по курсу ЦБ на сегодня; почти треть — 31,1% — от общего объема финансирования программы в Татарстане — в 2023 году на «Наш двор» на всю республику выделили 9 миллиардов рублей;

— в 2023 году на «Наш двор» на всю республику выделили 9 миллиардов рублей; четверть финансирования благоустройства казанских дворов за четыре года, оно идет примерно равными долями — с 2020 по 2023 год включительно по программе «Наш двор» выделили 10,3 млрд рублей;

— с 2020 по 2023 год включительно по программе «Наш двор» выделили 10,3 млрд рублей; в среднем по 5,8 миллиона рублей на один дом , или по 10,2 миллиона на двор — в Казани программа затронет 482 дома и 274 двора;

, или — в Казани программа затронет 482 дома и 274 двора; больше, чем в 2022 году, — на 300 миллионов рублей (2,5 млрд рублей), в 2021 году — на 500 миллионов (2,3 млрд рублей);

(2,5 млрд рублей), (2,3 млрд рублей); больше, чем на капремонт казанских многоквартирных домов в 2023 году — на 600 миллионов (2,2 млрд рублей), в 2024 году — на 630 миллионов (2,17 млрд рублей), в 2025 году — на 540 миллионов (2,26 млрд рублей);

(2,2 млрд рублей), (2,17 млрд рублей), (2,26 млрд рублей); меньше, чем на содержание и ремонт дворовых территорий Москвы: в 2021 году — в 10,6 раза (29,7 млрд рублей), в 2022 году — в 1,5 раза (на работы во дворах и школьных территориях выделяли дополнительные 4,29 млрд рублей);

(29,7 млрд рублей), (на работы во дворах и школьных территориях выделяли дополнительные 4,29 млрд рублей); больше выделенного на программу «Башкирские дворики» в Уфе: 2022 году — в 9,3 раза (302,2 млн рублей), в 2021 году — в 9,2 раза (303,1 млн рублей), в 2020 году — в 4,6 раза (600 млн рублей), в 2019 году — в 4,8 раза (575,6 млн рублей);

(302,2 млн рублей), (303,1 млн рублей), (600 млн рублей), (575,6 млн рублей); больше, чем на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году: в Казани — на 1,8 миллиарда рублей (1 млрд рублей), в Набережных Челнах — в 4 раза (680 млн рублей), в Нижнекамске — в 6 раз (480 млн рублей);

(1 млрд рублей), (680 млн рублей), (480 млн рублей); больше, чем за ремонт и замену лифтов в казанских многоэтажках: в 2023 году — в 4,5 раза (614,5 млн на 171 объект), в 2024 году — в 4,6 раза (603 млн рублей на 160 объектов), в 2025 году — в 3,2 раза (почти 866,2 млн рублей на 190 объектов).

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Татьяна Демина