В Казани за год благоустроят 274 двора — список
В 2023 году в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136:
- Лазарева 3, Болотникова 9, 11
- Бирюзовая, д. 8
- 2-Юго-Западная, д. 3
- 2-Юго-Западная, д. 9, 9а, 11
- Деловая, 18, 20, Краснококшайская, 125
- Батыршина, 22, Чкалова, 13
- Можайского, 11
- Богатырева, 1
- Болотникова, 5, 7
- Большая, 80
- Кулахметова, 3, 5
- Лукницкого, 6
- Мало-Московская, 14А
- Ново-Светлая, 22
- Полевая, 28
- Поп-Базарная, 68, 70
- Пролетарская, 19, 21
- Светлая, 18
- Светлая, 26
- Столярова, 35
- Фрунзе, 19
- Чкалова, 7Б
- Шоссейная, 15, 15А
- Шоссейная, 22
- Шоссейная, 24
- Шоссейная, 17, 19
- 2-ая Юго-Западная, 29, 31, 33
- 2-ая Юго-Западная, 35
- Актанышская, 5
- Актанышская,11
- Актанышская, 13
- Бирюзовая, 18, Железнодорожников, 4, 6
- Завокзальная, 57
- Завокзальная, 144
- Залесная, 18
- Ильича, 29
- Л. Красикова, 15
- Л. Красикова, 7, Черемховская, 21
- Нижняя, 15
- Осиновская, д. 33, д. 27 корп. 1
- Болотникова, д. 1, 3
- Повстанческая, д. 1А
- Звездная, д. 6
- Звездная, д. 17
- Ильича, д. 40
- Ильича, д. 42
- Нижняя, д. 9
- Привокзальная, д. 40
- Привокзальная, д. 42
- Военный городок-32, д. 78
- Актанышская, д. 3 корп.1
- Ак.Королева, 30
- Ак.Королева, 73
- Солдатская, 5
- Чистопольская, 10/8
- Восход, 2а
- Восстания, 67а
- Гудованцева, 43в
- Королева, 71
- Энергетиков, д. 8
- Ш.Усманова, д. 25а
- пр.Ибрагимова, 63А
- Черноморская, 9
- Пр.Ибрагимова, 83а, Черномрская, 3
- Гудованцева, 1(общ.)
- Гудованцева, 3(общ.)
- Химиков, 1(общ.)
- Химиков, 3(общ)
- Гудованцева, 41а
- Гудованцева, 43/1
- Химиков, 49
- Беломорская, 77, 79
- Гудованцева, 43/2
- Гудованцева, 43/4
- Химиков, 51
- Декабристов, 123, 125
- Декабристов, 119, 121
- Тунакова, 49/41
- Рахимова, 11
- Хлебозаводская д. 3А
- Хлебозаводская, 12
- Рахимова, 15
- Хлебозаводская, 4
- Хлебозаводская, 5
- Хлебозаводская, 8
- Бакалейная, 48, 44, 46
- Ш. Усманова, 33/2
- Серова, 3, Ш.Усманова, 33, 35
- Ак.Королева, 28
- Ак.Королева, 46
- Восстания, 52
- Городская, 5
- Исаева, 14, 16, 18
- Коломенская, 5
- Ак.Королева, 26
- Блюхера, 9
- Хлебозаводская, д. 3, корпус 2
- Хлебозаводская, д. 6
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в этом году планируют благоустроить территории, охватывающие 130 домов:
- Чапаева, 53, 53Б, 55, Северополюсная, 26, 26а, 28а
- Дементьева, 18
- О.Кошевого, 12, 14, 14а, 16, 16а, 20, 18
- 2-ая Ленинградская, 8, 10, 12, 14, Максимова, 31
- Максимова, 29, Лукина, 5, 7, 9а, 11а
- Лукина, 1, Побежимова, 24
- Ленинградская, 25/36, 31
- Айдарова, 8, 12, Ленинградская, 49а, 51а
- Чапаева, 51, 51а, 51Б, 53а
- Беломорская, 69
- Белинского, 25, 27, 35
- Копылова, 1/2, 3/1, Тимирязева, 1А, 4, 6, Лядова, 5
- Кошевого, 10А, 12А
- Чапаева, 21, Челюскина, 46А
- Беломорская, 10
- Гагарина, 8а
- Амирхана, д. 30, 32, 28
- Октябрьская, 27, Воровского, 9, 11
- Воровского, д. 13 Октябрьская, д. 21, 21а, 21б, 23, 23а, 27а
- Гаврилова, д. 30, Чуйкова, д. 91, 93
- Гагарина, 10, 12, 12А, Октябрьская, 16
- Гагарина, 10А
- Октябрьская, д. 20, 22, 28, 30
- Голубятникова, 1, Короленко, 32, 34, 36
- Голубятникова, д. 5, 9
- Голубятникова, д. 11, 11а, 15, 17, 21
- Короленко, 38, 40, 42
- Короленко, д. 44, 44а, 46, 48, 50, 50А
- Короленко, д. 89, Гагарина, д. 61, 63
- Меридианная, 22
- Меридианная, 20, 24
- Мусина, 21, 23
- Мусина, д. 76, 78
- Октябрьская, д. 3, 3а
- Октябрьская, д. 5, 5а
- Октябрьская, д. 18
- Октябрьская, д. 32
- Октябрьская, д. 24
- Октябрьская, д. 26
- Четаева, д. 39, 41
- Четаева, д. 54, 56
- Ямашева, д. 56, 58
- Адоратского, д. 17
- Гагарина, д. 51, 55
- Гагарина, д. 53
- Голубятникова, 13
- Голубятникова, 19А
- Меридианная, 3, 3а
- Гагарина, 12Б.
125 территорий благоустроят в в Вахитовском и Приволжском районах Казани:
- Б. Шахиди, д 1/15
- Лево-Булачная, 42/Мартына Межлаука, 2
- Марджани, д. 42/А, 42/Б
- Межлаука, д. 20а
- Нариманова, д. 45
- Сары Садыковой, д. 10
- Сары Садыковой, д. 7
- Татарстан, д. 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Татарстан, 13
- Габдуллы Тукая, 75г
- Вишневского, д. 14
- Горького, д. 24
- Муштари, д. 19А
- Жуковского, 2/11
- Карла Маркса, 40а, 40б
- Карла Маркса, 32 / Лобачевского, 12
- Пушкина, 58
- Театральная, 5
- Пугачевская, 45 и 45а
- Баумана, д. 22, 24, 26
- Баумана, 30
- Право-Булачная, д. 7, 9
- Тельмана, 21 к.3, 23
- Дзержинского, 3а, 5
- Галактионова, 14
- Сары Садыковой, 41
- Шарифа Камала, 4
- Сафиуллина, 20/2, 20/3, 20/4
- Братьев Касимовых, 18, кв.13
- Дубравная, 38
- Дубравная, 61 к.1, 61 к.2, 61 к.3, 61 к.4
- Дубравная, 63 корп.1, 63 корп.2
- Карбышева, 60а
- Проспект Победы, 18 к.1
- Рихарда Зорге, 76
- Рихарда Зорге, 78
- Хусаина Мавлютова, 10,
- Юлиуса Фучика, 87
- Юлиуса Фучика, 99а
- Х. Мавлютова, д. 8/20
- Сыртлановой, 1, 5
- Р. Зорге, д. 32/1, 32/2
- Братьев Касимовых, д. 28, 30, 32, 34, 36.
- Авангардная, 157, 161
- Авангардная, 151, 153, 155
- Яшь Кыч, 1а, 1в, 1г
- Южно-промышленная, 1, 2, 6,
- Магистральная, 83
- Южно-промышленная, д. 4
- Южно-промышленная, д. 1/77а, 1/77б
- Карбышева, д. 65
- Академика Парина, д. 2, 4, Сыртлановой, д. 8, 18, 20
- Пр.Победы, д. 15/1, 15/2, 15/3
- Гарифьянова, 25
- Ак.Парина, 4а
- Военный городок, 2, 142/1, 142/6
- Оренбургский тракт, 138в
- Рыбацкая, д. 4, 6
- Проспект Победы, 18
- Зорге, 37
- Яшь Кыч, 1б, 1д, 1е
- Павлюхина, 95
- Павлюхина, 97
- Роторная, 9
- Роторная, 11
- Качалова, 78
- Качалова, 77
- Ботаническая, 14
- Ботаническая, 17
- Ботаническая, 13, 15
- Ботаническая, 23/31 к.1, 23/31 к.2,
- Роторная, 29
- Павлюхина, 112, 114, 114 к.2
- Салиха Сайдашева, 19
- Ново-Давликеевская, 4.
В Советском районе Казани работы по программе «Наш двор» запланированы в 91 дворе:
- Альберта Камалеева, 20
- Мира, 65, 67
- Правды, 28, 26, 24
- Правды, 22
- Правды, 20, 16
- Халезова, 4, 6, Советская, 19, 21
- Советская, 23, 25
- Азинская, 2-я, д. 3
- Советская, д. 27
- с. Константиновка, Интернациональная, д. 11Б
- Азинская, 2-я, д. 1Б
- Латышских Стрелков, д. 14
- Даурская, д. 22
- Азинская, 2-я, д. 1
- Азинская, 2-я, д. 1А
- Петра Алексеева, д. 7А
- Космонавтов, д. 44
- Ноксинский Спуск, д. 8, 8А, 8Б, 8В
- Советский район, Азинская, 2-я, д. 1в, 1д, 1е, 3в
- Юлиуса Фучика, д. 149, д. 151
- с. Константиновка, Интернациональная,
д. 33А
- Академика Глушко, 17, Р.Вагапова, 15
- Бигичева, 2, 4
- Бигичева, 9, 11
- проспект Победы, 158, 158к1, 160, 164
- Бигичева, 31
- Бигичева, 33, 35
- пер.Дуслык, 6
- Туганлык, 10, 12
- Фучика, 135
- Фучика, 133, Ломжинская 17
- Минская, 28, 30
- Ноксинский спуск, 41, 43, Минская 56
- Ак.Губкина, 2, 4, Космонавтов, 1, 3
- Космонавтов, 12, 14, 16, 16а, 22
- Кирпичникова, 23, 25, 27, Арбузова, 6; 8 Марта, 11
- 8 марта, 2, 4, Сибирский тракт, 25, Заря, 30, 32, 28, 26
- Космонавтов, 10
- П.Лумумбы, 37, 39, 41
- Латышских Стрелков, 12а
- Ч.Айтматова, 5, 7
- проспект Победы, 210А
- проспект Победы, 210Б
- проспект Победы, 212А
В Комитете по внешнему благоустройства Казани рассказали, что на данный момент подписываются итоговые протоколы собственников. «Планы могут претерпеть небольшие изменения», — предупреждают власти.
Напомним, всего по президентской программе «Наш двор» в 2023 году обновят 960 дворов в 34 районах Татарстана. На реализацию программы выделили такую же сумму, как и в прошлом году, — 9 млрд рублей.
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