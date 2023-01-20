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В Казани за год благоустроят 274 двора — список

14:50, 20.01.2023 1
В Казани за год благоустроят 274 двора — список
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136:

  • Лазарева 3, Болотникова 9, 11
  • Бирюзовая, д. 8
  • 2-Юго-Западная, д. 3
  • 2-Юго-Западная, д. 9, 9а, 11
  • Деловая, 18, 20, Краснококшайская, 125
  • Батыршина, 22, Чкалова, 13
  • Можайского, 11
  • Богатырева, 1
  • Болотникова, 5, 7
  • Большая, 80
  • Кулахметова, 3, 5
  • Лукницкого, 6
  • Мало-Московская, 14А
  • Ново-Светлая, 22
  • Полевая, 28
  • Поп-Базарная, 68, 70
  • Пролетарская, 19, 21
  • Светлая, 18
  • Светлая, 26
  • Столярова, 35
  • Фрунзе, 19
  • Чкалова, 7Б
  • Шоссейная, 15, 15А
  • Шоссейная, 22
  • Шоссейная, 24
  • Шоссейная, 17, 19
  • 2-ая Юго-Западная, 29, 31, 33
  • 2-ая Юго-Западная, 35
  • Актанышская, 5
  • Актанышская,11
  • Актанышская, 13
  • Бирюзовая, 18, Железнодорожников, 4, 6
  • Завокзальная, 57
  • Завокзальная, 144
  • Залесная, 18
  • Ильича, 29
  • Л. Красикова, 15
  • Л. Красикова, 7, Черемховская, 21
  • Нижняя, 15
  • Осиновская, д. 33, д. 27 корп. 1
  • Болотникова, д. 1, 3
  • Повстанческая, д. 1А
  • Звездная, д. 6
  • Звездная, д. 17
  • Ильича, д. 40
  • Ильича, д. 42
  • Нижняя, д. 9
  • Привокзальная, д. 40
  • Привокзальная, д. 42
  • Военный городок-32, д. 78
  • Актанышская, д. 3 корп.1
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • Ак.Королева, 30
  • Ак.Королева, 73
  • Солдатская, 5
  • Чистопольская, 10/8
  • Восход, 2а
  • Восстания, 67а
  • Гудованцева, 43в
  • Королева, 71
  • Энергетиков, д. 8
  • Ш.Усманова, д. 25а
  • пр.Ибрагимова, 63А
  • Черноморская, 9
  • Пр.Ибрагимова, 83а, Черномрская, 3
  • Гудованцева, 1(общ.)
  • Гудованцева, 3(общ.)
  • Химиков, 1(общ.)
  • Химиков, 3(общ)
  • Гудованцева, 41а
  • Гудованцева, 43/1
  • Химиков, 49
  • Беломорская, 77, 79
  • Гудованцева, 43/2
  • Гудованцева, 43/4
  • Химиков, 51
  • Декабристов, 123, 125
  • Декабристов, 119, 121
  • Тунакова, 49/41
  • Рахимова, 11
  • Хлебозаводская д. 3А
  • Хлебозаводская, 12
  • Рахимова, 15
  • Хлебозаводская, 4
  • Хлебозаводская, 5
  • Хлебозаводская, 8
  • Бакалейная, 48, 44, 46
  • Ш. Усманова, 33/2
  • Серова, 3, Ш.Усманова, 33, 35
  • Ак.Королева, 28
  • Ак.Королева, 46
  • Восстания, 52
  • Городская, 5
  • Исаева, 14, 16, 18
  • Коломенская, 5
  • Ак.Королева, 26
  • Блюхера, 9
  • Хлебозаводская, д. 3, корпус 2
  • Хлебозаводская, д. 6
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в этом году планируют благоустроить территории, охватывающие 130 домов:

  • Чапаева, 53, 53Б, 55, Северополюсная, 26, 26а, 28а
  • Дементьева, 18
  • О.Кошевого, 12, 14, 14а, 16, 16а, 20, 18
  • 2-ая Ленинградская, 8, 10, 12, 14, Максимова, 31
  • Максимова, 29, Лукина, 5, 7, 9а, 11а
  • Лукина, 1, Побежимова, 24
  • Ленинградская, 25/36, 31
  • Айдарова, 8, 12, Ленинградская, 49а, 51а
  • Чапаева, 51, 51а, 51Б, 53а
  • Беломорская, 69
  • Белинского, 25, 27, 35
  • Копылова, 1/2, 3/1, Тимирязева, 1А, 4, 6, Лядова, 5
  • Кошевого, 10А, 12А
  • Чапаева, 21, Челюскина, 46А
  • Беломорская, 10
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)
  • Гагарина, 8а
  • Амирхана, д. 30, 32, 28
  • Октябрьская, 27, Воровского, 9, 11
  • Воровского, д. 13 Октябрьская, д. 21, 21а, 21б, 23, 23а, 27а
  • Гаврилова, д. 30, Чуйкова, д. 91, 93
  • Гагарина, 10, 12, 12А, Октябрьская, 16
  • Гагарина, 10А
  • Октябрьская, д. 20, 22, 28, 30
  • Голубятникова, 1, Короленко, 32, 34, 36
  • Голубятникова, д. 5, 9
  • Голубятникова, д. 11, 11а, 15, 17, 21
  • Короленко, 38, 40, 42
  • Короленко, д. 44, 44а, 46, 48, 50, 50А
  • Короленко, д. 89, Гагарина, д. 61, 63
  • Меридианная, 22
  • Меридианная, 20, 24
  • Мусина, 21, 23
  • Мусина, д. 76, 78
  • Октябрьская, д. 3, 3а
  • Октябрьская, д. 5, 5а
  • Октябрьская, д. 18
  • Октябрьская, д. 32
  • Октябрьская, д. 24
  • Октябрьская, д. 26
  • Четаева, д. 39, 41
  • Четаева, д. 54, 56
  • Ямашева, д. 56, 58
  • Адоратского, д. 17
  • Гагарина, д. 51, 55
  • Гагарина, д. 53
  • Голубятникова, 13
  • Голубятникова, 19А
  • Меридианная, 3, 3а
  • Гагарина, 12Б.

125 территорий благоустроят в в Вахитовском и Приволжском районах Казани:

  • Б. Шахиди, д 1/15
  • Лево-Булачная, 42/Мартына Межлаука, 2
  • Марджани, д. 42/А, 42/Б
  • Межлаука, д. 20а
  • Нариманова, д. 45
  • Сары Садыковой, д. 10
  • Сары Садыковой, д. 7
  • Татарстан, д. 43, 45, 47, 49, 51, 53
  • Татарстан, 13
  • Габдуллы Тукая, 75г
  • Вишневского, д. 14
  • Горького, д. 24
  • Муштари, д. 19А
  • Жуковского, 2/11
  • Карла Маркса, 40а, 40б
  • Карла Маркса, 32 / Лобачевского, 12
  • Пушкина, 58
  • Театральная, 5
  • Пугачевская, 45 и 45а
  • Баумана, д. 22, 24, 26
  • Баумана, 30
  • Право-Булачная, д. 7, 9
  • Тельмана, 21 к.3, 23
  • Дзержинского, 3а, 5
  • Галактионова, 14
  • Сары Садыковой, 41
  • Шарифа Камала, 4
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • Сафиуллина, 20/2, 20/3, 20/4
  • Братьев Касимовых, 18, кв.13
  • Дубравная, 38
  • Дубравная, 61 к.1, 61 к.2, 61 к.3, 61 к.4
  • Дубравная, 63 корп.1, 63 корп.2
  • Карбышева, 60а
  • Проспект Победы, 18 к.1
  • Рихарда Зорге, 76
  • Рихарда Зорге, 78
  • Хусаина Мавлютова, 10,
  • Юлиуса Фучика, 87
  • Юлиуса Фучика, 99а
  • Х. Мавлютова, д. 8/20
  • Сыртлановой, 1, 5
  • Р. Зорге, д. 32/1, 32/2
  • Братьев Касимовых, д. 28, 30, 32, 34, 36.
  • Авангардная, 157, 161
  • Авангардная, 151, 153, 155
  • Яшь Кыч, 1а, 1в, 1г
  • Южно-промышленная, 1, 2, 6,
  • Магистральная, 83
  • Южно-промышленная, д. 4
  • Южно-промышленная, д. 1/77а, 1/77б
  • Карбышева, д. 65
  • Академика Парина, д. 2, 4, Сыртлановой, д. 8, 18, 20
  • Пр.Победы, д. 15/1, 15/2, 15/3
  • Гарифьянова, 25
  • Ак.Парина, 4а
  • Военный городок, 2, 142/1, 142/6
  • Оренбургский тракт, 138в
  • Рыбацкая, д. 4, 6
  • Проспект Победы, 18
  • Зорге, 37
  • Яшь Кыч, 1б, 1д, 1е
  • Павлюхина, 95
  • Павлюхина, 97
  • Роторная, 9
  • Роторная, 11
  • Качалова, 78
  • Качалова, 77
  • Ботаническая, 14
  • Ботаническая, 17
  • Ботаническая, 13, 15
  • Ботаническая, 23/31 к.1, 23/31 к.2,
  • Роторная, 29
  • Павлюхина, 112, 114, 114 к.2
  • Салиха Сайдашева, 19
  • Ново-Давликеевская, 4.
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Советском районе Казани работы по программе «Наш двор» запланированы в 91 дворе:

  • Альберта Камалеева, 20
  • Мира, 65, 67
  • Правды, 28, 26, 24
  • Правды, 22
  • Правды, 20, 16
  • Халезова, 4, 6, Советская, 19, 21
  • Советская, 23, 25
  • Азинская, 2-я, д. 3
  • Советская, д. 27
  • с. Константиновка, Интернациональная, д. 11Б
  • Азинская, 2-я, д. 1Б
  • Латышских Стрелков, д. 14
  • Даурская, д. 22
  • Азинская, 2-я, д. 1
  • Азинская, 2-я, д. 1А
  • Петра Алексеева, д. 7А
  • Космонавтов, д. 44
  • Ноксинский Спуск, д. 8, 8А, 8Б, 8В
  • Советский район, Азинская, 2-я, д. 1в, 1д, 1е, 3в
  • Юлиуса Фучика, д. 149, д. 151
  • с. Константиновка, Интернациональная,
    д. 33А
  • Академика Глушко, 17, Р.Вагапова, 15
  • Бигичева, 2, 4
  • Бигичева, 9, 11
  • проспект Победы, 158, 158к1, 160, 164
  • Бигичева, 31
  • Бигичева, 33, 35
  • пер.Дуслык, 6
  • Туганлык, 10, 12
  • Фучика, 135
  • Фучика, 133, Ломжинская 17
  • Минская, 28, 30
  • Ноксинский спуск, 41, 43, Минская 56
  • Ак.Губкина, 2, 4, Космонавтов, 1, 3
  • Космонавтов, 12, 14, 16, 16а, 22
  • Кирпичникова, 23, 25, 27, Арбузова, 6; 8 Марта, 11
  • 8 марта, 2, 4, Сибирский тракт, 25, Заря, 30, 32, 28, 26
  • Космонавтов, 10
  • П.Лумумбы, 37, 39, 41
  • Латышских Стрелков, 12а
  • Ч.Айтматова, 5, 7
  • проспект Победы, 210А
  • проспект Победы, 210Б
  • проспект Победы, 212А

В Комитете по внешнему благоустройства Казани рассказали, что на данный момент подписываются итоговые протоколы собственников. «Планы могут претерпеть небольшие изменения», — предупреждают власти.

Напомним, всего по президентской программе «Наш двор» в 2023 году обновят 960 дворов в 34 районах Татарстана. На реализацию программы выделили такую же сумму, как и в прошлом году, — 9 млрд рублей.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    большой масштаб, удачи в ремонте
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