В Казани за год благоустроят 274 двора — список

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136:

Лазарева 3, Болотникова 9, 11

Бирюзовая, д. 8

2-Юго-Западная, д. 3

2-Юго-Западная, д. 9, 9а, 11

Деловая, 18, 20, Краснококшайская, 125

Батыршина, 22, Чкалова, 13

Можайского, 11

Богатырева, 1

Болотникова, 5, 7

Большая, 80

Кулахметова, 3, 5

Лукницкого, 6

Мало-Московская, 14А

Ново-Светлая, 22

Полевая, 28

Поп-Базарная, 68, 70

Пролетарская, 19, 21

Светлая, 18

Светлая, 26

Столярова, 35

Фрунзе, 19

Чкалова, 7Б

Шоссейная, 15, 15А

Шоссейная, 22

Шоссейная, 24

Шоссейная, 17, 19

2-ая Юго-Западная, 29, 31, 33

2-ая Юго-Западная, 35

Актанышская, 5

Актанышская,11

Актанышская, 13

Бирюзовая, 18, Железнодорожников, 4, 6

Завокзальная, 57

Завокзальная, 144

Залесная, 18

Ильича, 29

Л. Красикова, 15

Л. Красикова, 7, Черемховская, 21

Нижняя, 15

Осиновская, д. 33, д. 27 корп. 1

Болотникова, д. 1, 3

Повстанческая, д. 1А

Звездная, д. 6

Звездная, д. 17

Ильича, д. 40

Ильича, д. 42

Нижняя, д. 9

Привокзальная, д. 40

Привокзальная, д. 42

Военный городок-32, д. 78

Актанышская, д. 3 корп.1

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ак.Королева, 30

Ак.Королева, 73

Солдатская, 5

Чистопольская, 10/8

Восход, 2а

Восстания, 67а

Гудованцева, 43в

Королева, 71

Энергетиков, д. 8

Ш.Усманова, д. 25а

пр.Ибрагимова, 63А

Черноморская, 9

Пр.Ибрагимова, 83а, Черномрская, 3

Гудованцева, 1(общ.)

Гудованцева, 3(общ.)

Химиков, 1(общ.)

Химиков, 3(общ)

Гудованцева, 41а

Гудованцева, 43/1

Химиков, 49

Беломорская, 77, 79

Гудованцева, 43/2

Гудованцева, 43/4

Химиков, 51

Декабристов, 123, 125

Декабристов, 119, 121

Тунакова, 49/41

Рахимова, 11

Хлебозаводская д. 3А

Хлебозаводская, 12

Рахимова, 15

Хлебозаводская, 4

Хлебозаводская, 5

Хлебозаводская, 8

Бакалейная, 48, 44, 46

Ш. Усманова, 33/2

Серова, 3, Ш.Усманова, 33, 35

Ак.Королева, 28

Ак.Королева, 46

Восстания, 52

Городская, 5

Исаева, 14, 16, 18

Коломенская, 5

Ак.Королева, 26

Блюхера, 9

Хлебозаводская, д. 3, корпус 2

Хлебозаводская, д. 6

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в этом году планируют благоустроить территории, охватывающие 130 домов:

Чапаева, 53, 53Б, 55, Северополюсная, 26, 26а, 28а

Дементьева, 18

О.Кошевого, 12, 14, 14а, 16, 16а, 20, 18



2-ая Ленинградская, 8, 10, 12, 14, Максимова, 31

Максимова, 29, Лукина, 5, 7, 9а, 11а

Лукина, 1, Побежимова, 24

Ленинградская, 25/36, 31

Айдарова, 8, 12, Ленинградская, 49а, 51а

Чапаева, 51, 51а, 51Б, 53а

Беломорская, 69

Белинского, 25, 27, 35

Копылова, 1/2, 3/1, Тимирязева, 1А, 4, 6, Лядова, 5

Кошевого, 10А, 12А

Чапаева, 21, Челюскина, 46А

Беломорская, 10

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гагарина, 8а

Амирхана, д. 30, 32, 28

Октябрьская, 27, Воровского, 9, 11

Воровского, д. 13 Октябрьская, д. 21, 21а, 21б, 23, 23а, 27а

Гаврилова, д. 30, Чуйкова, д. 91, 93

Гагарина, 10, 12, 12А, Октябрьская, 16

Гагарина, 10А

Октябрьская, д. 20, 22, 28, 30

Голубятникова, 1, Короленко, 32, 34, 36

Голубятникова, д. 5, 9

Голубятникова, д. 11, 11а, 15, 17, 21

Короленко, 38, 40, 42

Короленко, д. 44, 44а, 46, 48, 50, 50А

Короленко, д. 89, Гагарина, д. 61, 63

Меридианная, 22

Меридианная, 20, 24

Мусина, 21, 23

Мусина, д. 76, 78

Октябрьская, д. 3, 3а

Октябрьская, д. 5, 5а

Октябрьская, д. 18

Октябрьская, д. 32

Октябрьская, д. 24

Октябрьская, д. 26

Четаева, д. 39, 41

Четаева, д. 54, 56

Ямашева, д. 56, 58

Адоратского, д. 17

Гагарина, д. 51, 55

Гагарина, д. 53

Голубятникова, 13

Голубятникова, 19А

Меридианная, 3, 3а

Гагарина, 12Б.

125 территорий благоустроят в в Вахитовском и Приволжском районах Казани:

Б. Шахиди, д 1/15

Лево-Булачная, 42/Мартына Межлаука, 2

Марджани, д. 42/А, 42/Б

Межлаука, д. 20а

Нариманова, д. 45

Сары Садыковой, д. 10

Сары Садыковой, д. 7

Татарстан, д. 43, 45, 47, 49, 51, 53

Татарстан, 13

Габдуллы Тукая, 75г

Вишневского, д. 14

Горького, д. 24

Муштари, д. 19А

Жуковского, 2/11

Карла Маркса, 40а, 40б

Карла Маркса, 32 / Лобачевского, 12

Пушкина, 58

Театральная, 5

Пугачевская, 45 и 45а

Баумана, д. 22, 24, 26

Баумана, 30

Право-Булачная, д. 7, 9

Тельмана, 21 к.3, 23

Дзержинского, 3а, 5

Галактионова, 14

Сары Садыковой, 41

Шарифа Камала, 4

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сафиуллина, 20/2, 20/3, 20/4

Братьев Касимовых, 18, кв.13

Дубравная, 38

Дубравная, 61 к.1, 61 к.2, 61 к.3, 61 к.4

Дубравная, 63 корп.1, 63 корп.2

Карбышева, 60а

Проспект Победы, 18 к.1

Рихарда Зорге, 76

Рихарда Зорге, 78

Хусаина Мавлютова, 10,

Юлиуса Фучика, 87

Юлиуса Фучика, 99а

Х. Мавлютова, д. 8/20

Сыртлановой, 1, 5

Р. Зорге, д. 32/1, 32/2

Братьев Касимовых, д. 28, 30, 32, 34, 36.

Авангардная, 157, 161

Авангардная, 151, 153, 155

Яшь Кыч, 1а, 1в, 1г

Южно-промышленная, 1, 2, 6,

Магистральная, 83

Южно-промышленная, д. 4

Южно-промышленная, д. 1/77а, 1/77б

Карбышева, д. 65

Академика Парина, д. 2, 4, Сыртлановой, д. 8, 18, 20

Пр.Победы, д. 15/1, 15/2, 15/3

Гарифьянова, 25

Ак.Парина, 4а

Военный городок, 2, 142/1, 142/6

Оренбургский тракт, 138в

Рыбацкая, д. 4, 6

Проспект Победы, 18

Зорге, 37

Яшь Кыч, 1б, 1д, 1е

Павлюхина, 95

Павлюхина, 97

Роторная, 9

Роторная, 11

Качалова, 78

Качалова, 77

Ботаническая, 14

Ботаническая, 17

Ботаническая, 13, 15

Ботаническая, 23/31 к.1, 23/31 к.2,

Роторная, 29

Павлюхина, 112, 114, 114 к.2

Салиха Сайдашева, 19

Ново-Давликеевская, 4.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Советском районе Казани работы по программе «Наш двор» запланированы в 91 дворе:

Альберта Камалеева, 20

Мира, 65, 67

Правды, 28, 26, 24

Правды, 22

Правды, 20, 16

Халезова, 4, 6, Советская, 19, 21

Советская, 23, 25

Азинская, 2-я, д. 3

Советская, д. 27

с. Константиновка, Интернациональная, д. 11Б

Азинская, 2-я, д. 1Б

Латышских Стрелков, д. 14

Даурская, д. 22

Азинская, 2-я, д. 1

Азинская, 2-я, д. 1А

Петра Алексеева, д. 7А

Космонавтов, д. 44

Ноксинский Спуск, д. 8, 8А, 8Б, 8В

Советский район, Азинская, 2-я, д. 1в, 1д, 1е, 3в

Юлиуса Фучика, д. 149, д. 151

с. Константиновка, Интернациональная,

д. 33А

д. 33А Академика Глушко, 17, Р.Вагапова, 15

Бигичева, 2, 4

Бигичева, 9, 11

проспект Победы, 158, 158к1, 160, 164

Бигичева, 31

Бигичева, 33, 35

пер.Дуслык, 6

Туганлык, 10, 12

Фучика, 135

Фучика, 133, Ломжинская 17

Минская, 28, 30

Ноксинский спуск, 41, 43, Минская 56

Ак.Губкина, 2, 4, Космонавтов, 1, 3

Космонавтов, 12, 14, 16, 16а, 22

Кирпичникова, 23, 25, 27, Арбузова, 6; 8 Марта, 11

8 марта, 2, 4, Сибирский тракт, 25, Заря, 30, 32, 28, 26

Космонавтов, 10

П.Лумумбы, 37, 39, 41

Латышских Стрелков, 12а

Ч.Айтматова, 5, 7

проспект Победы, 210А

проспект Победы, 210Б

проспект Победы, 212А

В Комитете по внешнему благоустройства Казани рассказали, что на данный момент подписываются итоговые протоколы собственников. «Планы могут претерпеть небольшие изменения», — предупреждают власти.

Напомним, всего по президентской программе «Наш двор» в 2023 году обновят 960 дворов в 34 районах Татарстана. На реализацию программы выделили такую же сумму, как и в прошлом году, — 9 млрд рублей.



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Татьяна Демина