Новости спорта

08:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» продлил контракты со специалистами Озимаком, Митрошиным, Ураковым и Никитиным

15:45, 03.04.2023
«Нефтехимик» продлил контракты со специалистами Озимаком, Митрошиным, Ураковым и Никитиным
Фото: ХК "Нефтехимик"

ХК «Нефтехимик» продлил контракты со специалистами: тренером Марцелом Озимаком, тренером вратарей Алексеем Митрошиным, тренером по физической подготовке Александром Ураковым и видеотренером Андреем Никитиным.

Со всеми новые соглашения рассчитаны на один год. У главного тренера Олега Юрьевича Леонтьева действующий контракт на предстоящий сезон.

Тренерский штаб «Нефтехимика» покинул Роберт Харисов. Специалист поработал в тренерском штабе главной команды три сезона.

Фото: ХК «Нефтехимик»

1 апреля нижнекамский клуб расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым. Игрок обороны выступал в составе команды с сезона 2020/2021. 30 марта был продлен контракт с вратарем Эмилем Гариповым.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также