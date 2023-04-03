«Нефтехимик» продлил контракты со специалистами Озимаком, Митрошиным, Ураковым и Никитиным

Фото: ХК "Нефтехимик"

ХК «Нефтехимик» продлил контракты со специалистами: тренером Марцелом Озимаком, тренером вратарей Алексеем Митрошиным, тренером по физической подготовке Александром Ураковым и видеотренером Андреем Никитиным.

Со всеми новые соглашения рассчитаны на один год. У главного тренера Олега Юрьевича Леонтьева действующий контракт на предстоящий сезон.



Тренерский штаб «Нефтехимика» покинул Роберт Харисов. Специалист поработал в тренерском штабе главной команды три сезона.



Фото: ХК «Нефтехимик»

1 апреля нижнекамский клуб расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым. Игрок обороны выступал в составе команды с сезона 2020/2021. 30 марта был продлен контракт с вратарем Эмилем Гариповым.

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Маргарита Головатенко