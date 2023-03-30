«Нефтехимик» на год продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым

Фото: ХК «Нефтехимик»

ХК «Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым. Срок нового соглашения рассчитан на один год, сообщает пресс-служба клуба.



Голкипер пополнил состав команды по ходу прошедшего чемпионата. Из семи его матчей пять завершились победой, один был отыгран на «ноль».

Среднее количество пропущенных шайб за игру — две, процент отраженных бросков — 93,7%, коэффициент надежности — 1,97.

27 марта нижнекамский клуб продлил контракт с защитником Ильей Хохловым на два года. Тогда же был расторгнут контракт с Максимом Гончаровым.



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Маргарита Головатенко