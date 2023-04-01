«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым

Фото: ХК «Нефтехимик»

ХК «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок обороны выступал в составе команды с сезона 2020/2021. В «Нефтехимике» он провел 145 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 21 (9+12) очко. В завершившемся сезоне стал рекордсменом Лиги по заблокированным броскам.

— От имени клуба и всех болельщиков мы благодарим Капитана за игру! Желаем только успехов в дальнейшей карьере! — высказали пожелания в пресс-службе.

30 марта ХК «Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым. Срок нового соглашения рассчитан на один год.



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Маргарита Головатенко