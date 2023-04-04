Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов

Во вторник, 4 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и юго-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +15 до +20°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Очень теплая погода в Татарстане ожидается и в среду, 5 апреля. Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, дневные — от +15 до +20°С. Ночью местами, а днем в большинстве районов региона пройдет дождь.



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Татьяна Демина