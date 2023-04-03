В Татарстане потеплеет до +20 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане ожидается до +20 градусов. В выходные днем температура воздуха не превысит +12°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 4 апреля, в Татарстане сохранится спокойная сухая и очень теплая погода. Ночью ожидается от -1 до +4 градусов, днем — от +15 до +20°С.

Очень теплая погода прогнозируется и в среду, 5 апреля. Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, дневные — от +15 до +20°С. Ночью местами, а днем в большинстве районов Татарстана пройдет дождь.

В четверг, 6 апреля, небольшой дождь пройдет лишь местами, днем — преимущественно на востоке республики. Ночные температуры прогнозируются от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью температуры составят от -2 до +3 градусов, днем — от +7 до +12°С.

Сегодня в полдень в Татарстане зафиксировали +11..+16 градусов. Теплая погода без существенных осадков наблюдалась и в минувшие выходные — в воскресенье воздух прогрелся до +18°С.

Среднемесячные температуры воздуха в апреле, по данным Гидрометцентра Татарстана, ожидаются в пределах нормы. Она составляет +5,4°С.



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Татьяна Демина