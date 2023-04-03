В Татарстане стартовал эксперимент по прослеживаемости движения пива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане проведут эксперимент по обеспечению прослеживаемости движения пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, согласно постановлению Кабмина РТ, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Эксперимент проводится с 1 апреля 2023 года. Цель эксперимента — апробация полноты, эффективности и достаточности механизмов маркировки пива и слабоалкогольных напитков средствами идентификации. Также предполагается, что эксперимент позволит обеспечить прослеживаемость движения такой продукции в информационной системе мониторинга.

Рассчитывается, что эксперимент позволит подтверждать подлинность пива и слабоалкогольных напитков и, соответственно, противодействовать незаконному производству и обороту такой продукции в Татарстане. Это также должно позволить унифицировать процедуры учета оборота продукции и определить целесообразность перехода на учет маркировки. Еще одна цель — разработка предложений о внесении изменений в законодательства о ведении учета в информационной системе мониторинга маркировки пива.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце марта Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя, желая расширить географию эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя. По мнению Минфина, такое решение позволит сформировать новые логистические маршруты для перемещения алкогольной продукции, импортируемой из стран Средней и Восточной Азии. Также будут нивелированы риски возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за внешних ограничений.

Маркировать пивную продукцию в РФ начали с 1 апреля 2023 года. Сперва маркировку запустили для продукции в кегах, с 1 октября ее запустят для продукции в стеклянной и ПЭТ таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

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Маргарита Головатенко