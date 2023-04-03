«Коммерсантъ»: производители молочки расторгают контракты с поставщиками ради снижения цен

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Ряд крупных производителей молочных продуктов стали уведомлять поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента — они рассчитывают, что производители снизят цены, рассказали источники газеты «Коммерсантъ». Средняя стоимость сырого молока, производство которого субсидируется государством, в этом году выросла на 13%.

Как отметил владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев, у крупных игроков договоры обычно заключаются как минимум на год, оговариваются и объемы поставок. В самой сложной ситуации оказались молочники, у которых нет долгосрочных контрактов.

Гендиректор производителя сыров «Фудлэнд» Максим Поляков рассказал, что компания не отказывается от действующих договоров, но и не заключает новых долгосрочных контрактов на закупку сырья уже в течение полугода. В компании рассчитывают на возможное снижение цен на сырое молоко.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В январе 2023 года в Татарстане произвели 117,4 тысячи тонн молока. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года надои выросли на 13,1%. По производству молока республика оказалась лидером среди регионов Приволжского федерального округа.

На сегодняшний день в регионе активно развивается переработка молока. Около 90% произведенного сырого продукта перерабатываются именно в республике, тогда как раньше этот показатель достигал лишь половины надоя.

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Маргарита Головатенко