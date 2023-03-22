На сегодняшний день в Татарстане перерабатывается около 90% произведенного сырого молока

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор «Татмолсоюза» Денис Пирогов рассказал РБК «Татарстан», что на сегодняшний день в регионе активно развивается переработка молока. По его словам, около 90% произведенного сырого продукта перерабатывается именно в республике, тогда как раньше этот показатель достигал лишь половины надоя.

Как рассказал Пирогов, в октябре прошлого года Союз производителей молока также презентовал первый рейтинг молочноперарабатывающих предприятий республики по итогам первого полугодия. Возглавил его Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, имеющий производственные площадки в Чистополе и Буинске. Доля ЗМК на рынке региона составляет 24%.

— В Республике Татарстан за последнее время было реализовано множество инвестиционных проектов по переработке сырого молока. Введены в эксплуатацию и модернизированы новые линии по производству сыров и сухих молочных продуктов. На сегодняшний день внутри Татарстана перерабатывается 85—90% сырого молока, производимого в республике. При полной загрузке мощностей Татарстан станет на 20—25% дефицитным регионом по сырью, — пояснил директор «Татмолсоюза».

Фото: agro.tatarstan.ru

Напомним, в начале месяца министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что в 2022 году, несмотря на общий рост производства молока, некоторые районы республики допустили снижение показателя. Он напомнил, что в прошлом году надоено 2,034 млн тонн этого продукта.

— В то же время есть районы с потерей производства молока. Это Алькеевский, Зеленодольский, Чистопольский, Лаишевский и Верхнеуслонский районы, — рассказал Марат Зяббаров.



По его словам, в 2022 году существенно нарастили производство молока Кукморский, Сабинский, Мензелинский, Атнинский, Бугульминский, Балтасинский районы. В десятку лучших также входят Муслюмовский, Мамадышский, Азнкаевский и Елабужский районы.

В январе 2023 года в Татарстане произвели 117,4 тысячи тонн молока. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года надои выросли на 13,1%.



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Максим Кокунин