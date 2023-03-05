Татарстан в январе нарастил производство молока

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В январе 2023 года в Татарстане произвели 117,4 тысячи тонн молока. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года надои выросли на 13,1%.

По производству молока Татарстан оказался лидером среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Удмуртия (74,4 тыс. тонн), на третьем — Кировская область (66,4 тыс. тонн), на четвертом — Башкирия (47,5 тыс. тонн). Топ-5 замыкает Нижегородская область с 46,8 тыс. тонн молока.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом в ПФО производство молока в январе 2023 года выросло на 6,8%, по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го. Надоено в общей сложности 519 тысяч тонн, следует из подсчетов Росстата.

По данным Минсельхозпрода Татарстана, на душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 28%. В 2022 году его надоили более 2 млн тонн.



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Татьяна Демина