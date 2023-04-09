Главное о коронавирусе за неделю: сохранение актуальности пандемии, искусственное усиление свойств COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Но окончание пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 3 по 9 апреля 2023 года.

В Татарстане отменили масочный режим

В Татарстане на 9 апреля зарегистрировано 204 379 фактов заражения коронавирусом и 201 663 случая выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 7 апреля, в республике выполнено 8 828 075 лабораторных тестов на коронавирус. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов исследований нормируемый уровень охвата тестированием предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сняли ограничения по гриппу и ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Отмечается, что ведомство отменило масочный режим для персонала медицинских организаций, а еще сняло запрет на посещение больных в медорганизациях. Использование масок при посещении гражданами медорганизаций, в пассажирском транспорте и общественных местах при невозможности соблюдения дистанции в 1,5 м остается рекомендательной нормой.

Мурашко: пандемия COVID-19 «значительно снизила свой накал»

На 9 апреля в России зафиксировано 22 714 988 случаев заражения коронавирусом и 22 088 256 случаев выздоровления. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 397 570 человек.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев, который ранее заразился COVID-19, выздоровел. Как сообщает ТАСС, он уже приступил к репетициям. Музыкант также отметил, что в ближайшее время назовет даты концертов к 150-летнему юбилею со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в которых он примет участие.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что пандемия COVID-19, «пройдя полных три года», завершилась. Однако, по его словам, специалисты в сфере здравоохранения еще не завершили свою работу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 186 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Отмечается, что на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1 389 человек, в стационарах — 268.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет находиться в отделении реанимации до восстановления тканей. Его состояние стабильно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Также отмечается, что ему регулярно делают перевязки, психологическое состояние фигуриста в норме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 300 тысяч жителей Московской области, которые ранее переболели COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в регионе с момента ее введения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Там также напомнили, что углубленную диспансеризацию запустили в Московской области еще летом 2021 года. Отмечается, что она доступна всем жителям в возрастной категории старше 18 лет. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления, не раньше чем через 60 дней после поправки. Также в пресс-службе подчеркнули, что проводится она в два этапа.

В России снизилась заболеваемость COVID-19. По сравнению с прошлой неделей данный показатель упал на 12,6%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По информации ведомства, сейчас зарегистрировано 68,7 тысячи случаев заболевания. В большей степени люди заражаются вариантами гена штамма «омикрон». Также отмечается, что на 13,3% снизились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами из-за сговора в США между чиновниками и производителями. По его словам, на момент одобрения вакцины были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после прививки.

Пандемия COVID-19 «значительно снизила свой накал», однако сохраняет свою актуальность. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также он отметил, что в 2022 году пандемия отступила и сейчас россияне могут посещать поликлиники.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Минобороны России считают, что биологические свойства COVID-19 могли усиливаться искусственно. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Он отметил, что каждый новый вариант COVID-19 обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а также наносил все больший экономический ущерб. Кириллов добавил, что у специалистов остаются вопросы, связанные с, «мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением» вариантов коронавируса.

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что вакцина от коронавируса Pfizer не угрожает национальной безопасности России. В беседе с ТАСС он пояснил, что в стране применяют исключительно отечественные вакцины. По словам Онищенко, небольшое число граждан прививались зарубежными вакцинами, однако опасности это не несет. В заключение эксперт добавил, что в России отслеживают изменчивость штаммов COVID-19, что позволяет снизить риск новой пандемии.

ВОЗ: с 6 марта по 2 апреля COVID-19 в мире заразились более 3,2 миллиона человек

На 9 апреля в мире выявлено 684 929 240 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 837 646 человек.

Посольство Японии в Москве подтвердило информацию о том, что ограничительные меры при въезде в страну, действующие в рамках профилактики распространения COVID-19, с 8 мая будут также отменены для туристов из России, сообщает ТАСС. Кроме того отмечается, что с этого числа начнет работать процедура, предварительное название которой «геномный надзор за инфекционными заболеваниями». Цель ее заключается в том, чтобы отслеживать эпидемическую ситуацию и приток новых инфекций из-за рубежа.

В период с 6 марта по 2 апреля коронавирусом в мире заразились более 3,2 миллиона человек. Почти 24 тысячи умерли. Об этом сообщает всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Также, согласно данным ВОЗ, по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 28%. Еще на 30% снизилось число летальных исходов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация ожидает от Китая полного доступа к информации, которая касается COVID-19. Он подчеркнул, что без необходимых сведений «невозможно» прийти к какому-либо конкретному мнению в этом вопросе и потому «рассматриваются все гипотезы». По словам Гебрейесуса, разобраться в вопросе о происхождении вируса важно не только с научной точки зрения, но и с моральной.

Гонконг снял все ограничения на въезд туристов. Так, теперь путешественникам необязательно показывать результаты ПЦР-теста на COVID-19, либо экспресс-анализа на антиген.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В американском Майями родились двое младенцев c повреждениями мозга из-за COVID-19, которым в период беременности переболели их матери. К таким выводам в результате исследования пришли ученые в США. Согласно исследованию, один малыш погиб в возрасте 1,1 года. Отмечается что тест на вирус у обоих детей оказался отрицательным, однако в их крови специалисты зафиксировали высокую концентрацию антител.

В последней федеральной земле Германии отменили меры по противодействию COVID-19. Об этом пишет Bild. Отмечается, что с 8 апреля будет отменено требование об обязательном ношении масок. Однако издание подчеркивает, что данная мера еще может вводиться администрацией медицинских учреждений. Полное окончание действия мер также поприветствовал министр Юстиции Германии Марко Бушман. По его словам меры по противодействию COVID-19 стали серьезным нарушением основных прав человека.

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Антон Гаврилов