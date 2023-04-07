В Минобороны России заявили о возможном искусственном усилении патогенных свойств COVID-19

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

В Минобороны России считают, что биологические свойства COVID-19 могли усиливаться искусственно. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

— Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых, «усовершенствованных» вариантов, — приводит его слова RT.

Он отметил, что каждый новый вариант COVID-19 обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а также наносил все больший экономический ущерб.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кириллов добавил, что у специалистов остаются вопросы, связанные с, «мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением» вариантов коронавируса.

В конце марта президент США Джо Байден подписал законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении нового коронавируса. В своем заявлении американский лидер указал, что власти США не будут раскрывать информацию, которая может навредить национальной безопасности страны.

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Айрат Назипов