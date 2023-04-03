В Казани на этой неделе приступят к реализации программы «Наш двор» — потратят 2,8 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на этой неделе стартуют работы по республиканской программе «Наш двор». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.



— Для своевременной поставки малых архитектурных форм заказчику работ направлены соответствующие спецификации. С поставщиками заключены договора на их поставку. Работу планируется начать уже на этой неделе. Для этого подготовлен перечень первоочередных работ, — сказал он.

На реализацию программы в этом году Казани выделено 2,8 миллиарда рублей. В целом по Татарстану объем финансирования составит 9 миллиардов, из которых 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.



Скриншот трансляции

Самый большой двор, который благоустроят в Казани в этом году, расположен по ул. Советской, 19, 21, 23, 25 и 27, ул. Правды, 16, 20, 24, 26, 28 и Халезова, 4, 6. Его общая площадь составляет 33,3 тысячи квадратных метров. В домах, которые он охватывает, проживает более 700 жителей.

Самый маленький двор, вошедший в программу на 2023 год, находится по ул. Сары Садыковой, 41 . Его площадь — 822 «квадрата». Приживает в домах на его территории 37 казанцев.

Скриншот трансляции

Напомним, в 2023 году в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136. Полный их список — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина