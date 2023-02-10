В марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В марте Россия планирует добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

— На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», — приводит его слова «ТАСС». — В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

По словам политика, механизм «ценового потолка» может привести не только к снижению инвестиций в нефтяном секторе и дефициту материала в будущем, но и распространиться на другие отрасли мировой экономики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям, — отметил он.

Совет ЕС утвердил решение о введения потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: потолок на дизель будет установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Елизавета Пуншева