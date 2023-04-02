Сергей Карякин планирует возглавить сборную Московской области на чемпионате России по шахматам

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что собирается возглавить сборную региона на командном чемпионате России по шахматам, который пройдет в Сочи.

— Мы сейчас готовимся к командному чемпионату России. Планируем выставить несколько сборных Московской области — две женские команды и одну мужскую. И несколько детских сборных различных возрастов. У нас в Сочи поедет довольно большая делегация, — приводит слова Карякина «РИА Новости».

Гроссмейстер выразил надежду, что состязания пройдут хорошо. Он также не исключил, что примет участие в соревнованиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я, скорее всего, буду играть за нашу команду. О составе нашей сборной пока говорить рано, но предварительные договоренности (с некоторыми гроссмейстерами) уже есть, — сказал он.

25 февраля стало известно, что Карякин стал президентом федерации шахмат Подмосковья. В январе гроссмейстер победил на международном турнире «Шахматные звезды». Состязания проходили в Москве.

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Антон Гаврилов