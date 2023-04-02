Сергей Карякин планирует возглавить сборную Московской области на чемпионате России по шахматам
Президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что собирается возглавить сборную региона на командном чемпионате России по шахматам, который пройдет в Сочи.
— Мы сейчас готовимся к командному чемпионату России. Планируем выставить несколько сборных Московской области — две женские команды и одну мужскую. И несколько детских сборных различных возрастов. У нас в Сочи поедет довольно большая делегация, — приводит слова Карякина «РИА Новости».
Гроссмейстер выразил надежду, что состязания пройдут хорошо. Он также не исключил, что примет участие в соревнованиях.
— Я, скорее всего, буду играть за нашу команду. О составе нашей сборной пока говорить рано, но предварительные договоренности (с некоторыми гроссмейстерами) уже есть, — сказал он.
25 февраля стало известно, что Карякин стал президентом федерации шахмат Подмосковья. В январе гроссмейстер победил на международном турнире «Шахматные звезды». Состязания проходили в Москве.
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