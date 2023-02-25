Гроссмейстер Сергей Карякин стал президентом федерации шахмат Подмосковья

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Российский шахматист и гроссмейстер Сергей Карякин признан президентом федерации шахмат Подмосковья. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы настроены эффективно взаимодействовать с Федерацией шахмат России и другими шахматными организациями. Мы не собираемся играть в оппозицию, мы настроены на сотрудничество с Федерацией шахмат России, — сказал шахматист.

В январе Карякин стал победителем международного турнира «Шахматные звезды». Состязания проходили в Москве.

Карякину 33 года. Он является обладателем кубка мира 2015 года. В 2012 году шахматист стал чемпионом мира по быстрым шахматам — состязания проходили в Астане. Ему удалось опередить на одно очко норвежца Магнуса Карлсена.

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Антон Гаврилов