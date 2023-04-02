В Крыму рассказали, с какой целью Киев атакует республику с помощью БПЛА
Киев применяя беспилотники (БПЛА) с целью атак по гражданской инфраструктуре в Крыму тем самым пытается оказать психологическое давление на жителей России. Об этом заявил глава госсовета республики Владимир Константинов.
— Все это нужно, чтобы внутри самой России посеять неуверенность у людей, а самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги, мол, «мы воруем не все, что вы нам посылаете, еще вот есть чему летать или плыть, — цитирует ТАСС его слова.
По словам Константинова, «какой-то серьезной военной или какой-то другой выгоды в этих их атаках нет».
Также спикер республиканского парламента подчеркнул, что Киев направляет БПЛА не только в Крым.
— В Тулу, Брянскую область они тоже посылают беспилотники. Они ищут объекты, по которым можно нанести большой ущерб без особого риска для себя. Например, разбомбить заправку или склад, — заключил он.
26 марта сообщалось, что в Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник Ту- 141 «Стриж». БПЛА был забит взрывчаткой. В результате инцидента пострадали несколько человек. Также из-за взрыва дрона ущерб понесли три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.
1 марта российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым. В минобороны России рассказали, что были сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя путем средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших нет.
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