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Под Тулой взорвался украинский беспилотник со взрывчаткой

19:39, 26.03.2023 1
Под Тулой взорвался украинский беспилотник со взрывчаткой
Фото: wikimedia.org/VargaA, CC BY-SA 4.0

В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области послужил украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», забитый взрывчаткой, передает ТАСС.

Ранее следователи обнаружили на месте взрыва обломки украинского беспилотного летательного аппарата.

Тем временем число пострадавших при взрыве выросло до трех. Ранее сообщалось о двоих пострадавших 2002 и 2006 годов рождения, получивших осколочные раны. Повреждения также зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках.

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Илина Хакимова
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Сейчас опять(через неделю) по киеву полетит.
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