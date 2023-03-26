Под Тулой взорвался украинский беспилотник со взрывчаткой
В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области послужил украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», забитый взрывчаткой, передает ТАСС.
Ранее следователи обнаружили на месте взрыва обломки украинского беспилотного летательного аппарата.
Тем временем число пострадавших при взрыве выросло до трех. Ранее сообщалось о двоих пострадавших 2002 и 2006 годов рождения, получивших осколочные раны. Повреждения также зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках.
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